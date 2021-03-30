В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне карантина, предприниматели вышли на митинг и требуют разрешить работу кафе и ресторанов, а также ТРЦ.

Об этом сообщает местное издание "АСС" во вторник, 30 марта.

Возле здания городского совета собрались, судя по видео, несколько десятков человек, которые возмущены введением усиленного карантина, который предусматривает закрытие заведений общественного питания и ТРЦ.

Предприниматели требуют отмены этих ограничений. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в городе и других предприятий.

"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - говорит участница протеста Анжела Гурина.

Отметим, большинство людей в масках, при этом социальную дистанцию никто не соблюдает.

Напомним, ранее в Киеве на Майдане Независимости предприниматели устраивали митинг. ФОПовцы требовали не закрывать бизнес на время карантина.

Также мы рассказывали, как предприниматели протестовали против ужесточения карантина в Киеве, Львове, Днепре, Полтаве и других городах.