На Владислава Сорда, задержанного во время погрома на Банковой, составили админпротокол за незаконные действия в отношении госнаград.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Речь идет об истории с орденом Богдана Хмельницкого, который, по словам Сорда, он получил от экс-министра обороны Валерия Гелетея в 2014 году.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили из Офиса президента Украины о том, что Сорд государственными наградами не награждался. В результате на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения", - сообщили в полиции.

При этом Влад Сорд заявил, что "сам заинтересован разобраться, кто и зачем раздавал эти награды", и подозревает, что в этом была политическая целесообразность.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение радикала Сергея Стерненко устроили погром на Банковой. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них, Влад Сорд, разбил стекла в дверях офиса Зеленского.

Сорда задержали в тот же день, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.