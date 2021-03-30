Сегодня, 30 марта, стали известны две новости, связанные с вакцинами Covishield и АstraZeneсa.

Британская компания, по формуле которого в Индии делают инъекции для украинцев, без объяснения причин изменила название своего препарата. Впредь он будет носить имя Vaxzevria (по-русски - труднопроизносимая "Ваксзевриа").

В это же время приостановила использование Covishield Канада. Применение вакцины там было одним из аргументов Банковой в ее пользу.

Канадцы провели большое исследование. Ученые выяснили конкретные цифры - сколько человек умирает от тромбоза после прививки. И эти показатели оказались полностью примеряемыми на ситуацию с летальными исходами у нас.

Все подробности - в материале "Страны".

Почему АstraZeneсa переименовалась в Vaxzevria

25 марта производитель АstraZeneсa изменил название на Vaxzevria. Новое имя одобрило европейское агентство по лекарственным средствам EMA.

Указывается, что состав инъекции останется тот же. Однако изменится информация о продукте, будет другая маркировка и упаковка.

Объяснений, почему АstraZeneсa приняла такое не решение, не приводится. Однако на фоне массовых смертей от тромбоза, неконтролируемых побочных эффектов и запретов лекарства по всему миру они и не требуются.

Из базового курса маркетологии известно: если название получило ненужный собственнику эмоциональный токсический окрас, лучше от него избавляться и запускать ренейминг. Именно так и поступила АstraZeneсa.

Впрочем, для производителя медицинской продукции это маркетинговое решение вряд ли будет успешным. Формула инъекции останется той же и лучше пока что не станет.

Теперь если и будут появляться новости о летальных случаях, но уже в отношении Vaxzevria. И так до тех пор, пока фармацевты не решат главную проблему - ликвидируют причины возникновения тромбоза у привитых граждан.

А с этим пока все плохо. И более того - проблемы "АстраЗенеки" напрямую ударили по ее аналогу "Ковишилду", который используется в Украине.

Канадский удар по "Ковишилду"

Канада - одна из немногих развитых стран мира, где до недавних пор применялся, наряду с "АстраЗенекой" и ее клон Covishield. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель приводила именно это государство в пример: "Не будут же там для своих же граждан покупать препарат, который несет опасность для здоровья жизни?!"

Действительно, не будут. Власти Канады приостановили вакцинацию населения этой вакциной. Речь идет об "АстраЗенеке", но на сайте канадского правительства говорится, что под этим брендом подразумевается и "Ковишилд".

Руководствовались там не примерами других стран, как это часто делают в Украине, а своими исследованиями.

Канадские медицинские чиновники, которые ранее заявили, что риск тромбоза внесли в побочки вакцины, пошли дальше. Теперь они говорят, что существует "значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков".

То есть риски перевешивают пользу для вакцинации у людей до-пенсионного возраста.

Ученые сообщили конкретные цифры. По данным канадцев, тромбоз проявляется примерно у одного из 100 000 человек, привитых вакциной AstraZeneca. Обычно это происходит между четвертым и двадцатым днями после укола.

Исследования точь-в-точь отображают ситуацию в Украине. По последним данным, было сделано 212 тысяч уколов вакциной Covishield. На двести тысяч инъекций констатированы два трагических случая: в Черноморске скончалась военнослужащая Инна Нарожная, в Черновцах из жизни ушел провизор Александр Остапенко.

При проведении грубых расчетов получается, что после вакцинации 1 миллиона украинцев от тромбоза могут умереть 10 человек, после прививок 5 миллионов - 50 человек, и так далее.

При возникновении вопроса, много это или мало, украинские власти отсылают к показателям смертности от самого ковида. Например, за последние сутки скончались 286 граждан. И столько человек можно было бы спасти, будь все вакцинированными.

Приводятся также аргументы, что самая распространяя причина смерти в Украине - от сердечно-сосудистых заболеваний. А потому вакцина будто и не при чем, риски перевешивают плюсы.

На самом деле 10 смертей на один миллион вакцинированных - это совершенно точно много. А потому было бы более продуктивно и конструктивно, если бы власти не оправдывали смерти от тромбоза, а искали альтернативные источники вакцинации. Как минимум до тех пор, пока вакцина по формуле АstraZeneсa улучшит состав, а не просто изменит название.

Правда, у тех же канадцев возможностей для подобного маневра значительно больше. Они законтрактовали много разной вакцины, которой можно полностью привить все население страны четыре раза.

Если же в Украине вакцинация Covishield будет поставлена на паузу по примеру Канады, иммунологическая кампания сорвется. В распоряжении останутся лишь привезенные дозы CoronaVac китайского производителя Sinovac. Однако этот препарат еще более загадочный - ним пока прививаются немного где, а эффективность составляет всего 50,65%.

При этом в Украине говорят, что она может быть и большей - такие прогнозы звучат в пиар-кампании китайской вакцины. Но, как бы то ни было, ее пока в Украине очень мало - 200 тысяч доз. И при отказе от "Ковишилда" вакцин, можно сказать, в стране вообще не будет.

Но это не повод закрывать глаза на проблемы и делать вид, что с "АстраЗенекой" все в порядке. Есть смысл, как минимум, ограничить доступ к ней для людей с риском тромбозов. И прописать отдельный протокол пост-вакцинальной терапии с учетом недавно выяснившихся рисков.