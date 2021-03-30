Жители временно неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, у которых есть российское гражданство, могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области, в том числе дистанционно.

Об этом со ссылкой собственный источник сообщает "Интерфакс" во вторник, 30 марта.

"Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ", - сказал собеседник.

Также он напомнил, что ранее подобная возможность предоставлялась во время голосования о поправках к Конституции.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ранее мы уже рассказывали, что в России считают, что жители неподконтрольного Донбасса, у которых есть российское гражданство, должны получить право принимать участие в выборах в Госдуму РФ.

Также сообщали, что 16 марта Денис Пушилин заявил, что к сентябрю 2021 гражданами РФ станут полмиллиона жителей "ДНР". В связи с этим он сказал, что все они смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут осенью.