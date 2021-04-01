Апрель выдался богатым на религиозные праздники. Второй весенний месяц начнется с Католической Пасхи 4 апреля, далее идет черед православных праздников - Благовещение 7 апреля, Вселенские родительские субботы - 3 и 10 апреля, Лазарева суббота 24 апреля, а также Вербное воскресенье 25 апреля. Пасху украинцы отметят 2 мая.

Составили список важных апрельских дат с кратким обзором основных богоугодных дел.

Общими правилами для каждого церковного праздника станет, пожалуй, молитва и запрет на тяжелый физический труд, домашние дела.

В апреле продолжается Великий пост, начавшийся еще 15 марта. Он оканчивается накануне Пасхи, 1 мая.

"Страна" подробно писала о важности 40-дневного поста, который считается самым важным и строгим. Постящиеся отказываются от удовольствий, увеселительных мероприятий, просмотра телешоу, прозябания в интернете, не едят мясо, молоко, яйца и даже рыбу (исключения делаются лишь по большим праздникам, дважды за весь пост), не сквернословят и придерживаются главных Божьих заповедей.

4 апреля отмечают Католическую Пасху. Символами праздника также являются куличи, крашеные яйца и пасхальный кролик, в форме которого выпекают различные угощения из сдобы. Кроме этого католики готовят на обед блюда из кролика, курицы или индейки. Праздник отмечают в течение недели, посещают богослужения, представления на библейские темы и "бьются" крашанками.

3 и 10 апреля - даты православных Вселенских родительских суббот, когда принято поминать умерших родственников. В церкви читают панихиду, верующие молятся за умерших родных и раздают милостыню. На стол ставят кутью, капустный пирог, постную выпечку, которой поминают усопших. В эти дни также читают молитвы за упокой душ.

Отдельно мы публиковали список всех родительских суббот в 2021 году.

7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы принято выпускать белых голубей в небо. Птицы символизируют связь с Богом, чистоту веры. Народная традиция говорит о встрече зимы с весной в этот день. Постящимся дается послабление на рыбу в честь праздника. В этот день верующие вспоминают подвиг безмужнего зачатия Спасителя Девой Марией, молятся об искуплении грехов, здоровье души и тела, о здоровье близких и семейном благополучии. Благовещение считается началом искупления грехов падшего человечества в лице Адама и Евы.

Молитва Благовещения "Богородица Дева, радуйся!" практически полностью повторяет послание Архангела Гавриила:

24 апреля в Лазареву субботу христиане вспоминают одно из важных чудес - воскрешение Иисусом Христом Его друга, праведного Лазаря. Праздник является символом того, что Богу подвластна как жизнь, так и смерть человека. Это также торжество надежды на воскресение всех верующих во Христа и исполняющих Его заповеди.

Согласно преданию, воскресший на четвертый день после смерти Лазарь прожил еще 30 лет. А все, увидевшие чудо, признали в Иисусе Сына Господа. Именно после этого дня иудейские священники задумали убить Иисуса, увидев народную любовь к Нему.

Великий пост послабляется. Разрешено готовить блюда из рыбной икры, которая является прообразом зарождения новой жизни.

25 апреля отмечаем Вход Господень в Иерусалим (или Вербное воскресенье), когда постящимся позволяется есть рыбу. Праздники этих выходных предшествуют событиям Страстной седмицы, когда случилось предательство Христа Иудой (Великая Среда 28 апреля), страдания, распятие (Страстная пятница 30 апреля) и Воскресение Спасителя (Пасха 2 мая).

Страстная неделя в 2021 году у православных христиан продлится с 26 апреля по 1 мая соответственно. Эту неделю называют периодом Христовых испытаний (или страстей Христовых), когда принято поститься сильнее прежнего, усердно молиться о смирении и покаянии, очищать душу и тело.

Кстати, Чистый четверг (29 апреля), посвящают Таинству Причащения, которое установил Христос, поэтому верующие стараются исповедоваться в среду, накануне.