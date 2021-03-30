Нардепы сегодня рассмотрят постановление об обострении на Донбассе. О чем говорится в документе
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал парламенту принять постановление о ситуации на Донбассе. Решение об этом комитет принял в понедельник, 29 марта.
Как говорится в проекте постановления № 5312, восемь депутатов предлагают Верховной Раде призвать парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта, передают "Украинские новости".
Для принятия решения Рада сегодня соберется на одно из внеочередных заседаний. Документ предлагает утвердить заявление Рады по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.
Также приводится перечень решений в нем:
- требует от России немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами;
- выражает глубокие соболезнования семьям погибших украинских защитников;
- приветствует усилия президента Владимира Зеленского с неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта;
- призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;
- обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии России против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.
Проектом постановления предлагается поручить Председателю Рады обеспечить безотлагательное направление текста данного заявления в национальные правительства и парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей.
Среди инициаторов: председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), а также члены комитета от фракций "Слуга Народа", "Голос" и "Батькивщина".
Напомним, 26 марта четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.
Ранее "Страна" писала о том, что Путин, Меркель и Макрон могут обсудить обострение на Донбассе без Зеленского.
Также мы сообщали, что в Кремле считают, что курс Зеленского на обострение на Донбассе "не совсем отчетливый".