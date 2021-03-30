Украина сегодня готова к наступлению на Донбассе, однако перед тем, как оно начнется, в ВСУ считают необходимым просчитать последствия, силы, резервы и способности государства.

Об это в интервью Олесе Бацман рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, видео обнародовано в YouTube.

По мнению Хомчака, украинская армия, задачей которой является защита государства, должна уметь и наступать, и обороняться, поэтому ВСУ постоянно проводят обучения.

"ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы (к наступлению - Ред.)? Готовы", - сказал Руслан Хомчак.

При этом проблемой в плане наступления на Донбассе является не отсутствие приказа президента, а необходимость оценивать последствия и способности государства.

"Сегодня не в приказе проблема. У него (президента - Ред.) проблем дать команду нет. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Донецк — это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил также, что "завтра Россия на Украину не нападет".

Кроме того, мы писали о том, что у Путина заявили об угрозе "опасного силового сценария" из-за обострения на Донбассе.