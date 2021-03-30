Генеральный штаб Украины просчитывает любые варианты поведения России и готовится к любому развитию событий. В том числе - возможное нападение РФ со стороны Беларуси или попытку пробить "военный коридор в Крым".

Об этом в интервью "Гордону" сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Что касается возможного наступления России в сторону аннексированного Крыма, Хомчак заявил, что в ВСУ готовятся к любому развитию событий.

"Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации... Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем", – сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, специалисты Генштаба анализируют информацию, прогнозируют возможное развитие событий и строят планы, и под эти планы в Вооруженных силах готовят войска и штабы.

Что касается нападения РФ со стороны Беларуси, Хомчак не считает его вероятным, однако просчитываются любые сценарии.

"Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?" – сказал Хомчак в ответ на вопрос о наступлении РФ со стороны Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что в российской армии сегодня тоже не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать. "Там люди тоже хотят жить", – сказал он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Хомчак считает, что "завтра Россия на Украину не нападет".

Также мы писали о том, что Хомчак считает, что обострение в зоне ООС на Донбассе связано с новыми санкциями СНБО.