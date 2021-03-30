В Польше уже 2 млн человек привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. (Это в миллион раз больше, чем в Украине, где вторую дозу вакцины получили лишь два человека) Такие данные приводятся по состоянию на утро 30 марта.

Привитых второй дозой в Польше насчитывалось около 1 992 600 человек, а первую дозу получили более 5 800 000. Об этом сообщает PAP.

"Мы призываем тех, чья очередь пришла, записываться на доступные даты", - призвал поляков к вакцинации руководитель канцелярии премьера Михал Дворжик.

В середине апреля Польша рассчитывает получить первые дозы вакцины Janssen (Johnson & Johnson), которая последней была утверждена в ЕС.

На прошлой неделе в Польше началась регистрация на прививку людей старше 60 лет. Представитель правительства Петр Мюллер заявил, что до конца июня власти рассчитывают вакцинировать первой дозой как минимум 10 млн человек.

В Украине счетчик числа повторных вакцинаций хоть и сдвинулся с места, но незначительно. Ранее на всю страну был лишь один дважды вакцинированный человек. Но согласно данным украинского Минздрава, по состоянию на 30 марта уже два человека получили вторую дозу вакцины

Напомним, в Польше индекс доступности вакцины составил 14,22 на 100 человек, что в 35 раз выше, чем в Украине.

Также мы сообщали, что вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.