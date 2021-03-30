В Украине планируют внедрить государственное финансирование реабилитации пациентов, которые после перенесенного коронавируса страдают от осложнений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео опубликовано в Facebook.

По словам главы Минздрава, британский штамм коронавируса, который сейчас распространяется по Украине, приводит к серьезным осложнениям. Чаще всего врачи фиксируют проблемы с нервной системой и легкими. Поэтому Нацслужба здоровья планирует внедрить финансирование реабилитации переболевших Covid-19 пациентов. Проект хотят реализовать уже в 2021 году.

Напомним, 99% перенесших коронавирус людей страдают от тревоги и депрессии.

Также мы писали о том, что Степанов пообещал компенсации украинцам, пострадавшим в результате вакцинации от Covid-19.