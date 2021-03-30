В Кривом Роге правоохранители разоблачили местную жительницу, которая продавала поддельные справки об отсутствии коронавируса для выезда граждан за границу. Злоумышленница просила за такой документ тысячу гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

"За продажу справок об отсутствии коронавируса полиция Кривого Рога разоблачила местную жительницу.

За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования", - рассказали в полиции.

Во время проверки правоохранители выяснили, что 41-летняя жительница Кривого Рога расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека Covid-19, после чего делала их и продавала. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось.

"Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования", - добавили правоохранители.

Днем ранее, 29 марта, полицейские провели санкционированный судом обыск по месту жительства злоумышленницы. В ходе следственных действий правоохранители изъяли из квартиры три справки о прохождении тестов с печатью из лаборатории, более 50 тысяч гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

По данному факту возбуждено уголовное обращения по предварительной правовой квалификацией, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос о вручении женщине сообщения о подозрении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в столице иностранка продавала поддельные справки об отсутствии коронавируса за 550 гривен.

Также сообщали, как в Одесской области пограничники обнаружили у двух граждан Молдовы недействительные и в то же время интересные документы. Как оказалось, путешественники везли с собой справку об отрицательном тесте ПЦР, распечатанную на цветном принтере, в которых указаны даты из будущего.