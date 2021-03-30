Британская вакцина от коронавируса AstraZenecа, от использования которой отказываются многие страны из-за побочных эффектов, получила новое название Vaxzevria.

Об этом сообщает пресс-служба европейского агентства по лекарственным средствам EMA.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об образовании тромбов у людей, получивших вакцину.

В то же время на портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что переименование не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о нем, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

25 марта ЕМА одобрило изменение названия после того, как компания подала соответствующую заявку.

Напомним, сообщения о побочных эффектах после получения прививки Астразенека (Vaxzevria) начали поступать в начале марта. Первой об остановке использования этого препарата заявила Австрия после смерти 49-летней санитарки, которая умерла от образования тромбов. С похожими симптомами была госпитализирована еще одна женщина, которой успели оказать помощь. Обе они были привиты вакциной из одной партии в клинике.

Позже похожая информация стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.

В то же время регулятор ЕС назвал вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключил связь вакцинации с тромбозом.