Утром во вторник, 30 марта, СБУ в нескольких областях Украины поводит обыски у граждан, некогда имевших отношение к общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации", - написал Кузьмин.

По его словам, людей, у которых проходят обуыски, подозревают в сепаратизме и терроризме.

"Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности". Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства", - считает нардеп.

Напомним, обыски в офисе общественной организации "Украинский выбор" СБУ проводила на прошлой неделе, 25 марта.

На следующий день троим представителям общественной организации "Украинский выбор" сообщили о подозрении в содействии аннексии Крыма.