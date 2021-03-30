За год в Украине увеличили финансирование программы трансплантации органов до 502 миллионов гривен, в то время как в прошлом году оно составляло 112 млн.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга во вторник, 30 марта.

"Дан старт национальной программы трансплантации. За минувший год подготовлена вся соответствующая нормативно-правовая база, радикально увеличено финансирование направления - до 502 миллионов гривен. Для справки, в 2020 это финансирование составляло 112 миллионов. Почти в пять раз было увеличено это финансирование", - рассказал Степанов.

Степанов о трансплантации органов - 11:54

Напомним, ранее Степанов заявил, что Минздрав стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет. С этой целью в прошлом году ведомство инициировало утверждения соответствующей нормативной базы.

Также рассказывали, что с начала 2021 года в Украине заработала единая система по вопросам трансплантации.

Кроме того "Страна" приводила слова президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на запуске государственной программы по вопросам трансплантации в ближайшие пару лет.