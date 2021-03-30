Администрация президента США Джо Байдена планирует ответить на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp, в причастности к которому подозревают Россию.

Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы находимся на завершающей стадии этого процесса, варианты будут представлены на самом высоком уровне", - сказал Салливан.

По данным советника Байдена, реакция Штатов может быть как "видимого", так и "невидимого" характера.

Отметим, что в декабре в СМИ появилась информация, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и Администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA). Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Салливан анонсировал, что "ответ США может включать санкции, высылку российских дипломатов, обвинения в адрес подозреваемых или какое-то скрытое кибервозмездие против России". При этом подробностей советник Байдена не раскрыл.

Напомним, недавно в США обвинили хакеров КНДР в попытке украсть больше миллиарда долларов.

Также мы писали о том, что хакеры взломали сайт предвыборной кампании Трампа.