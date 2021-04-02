Ведический гороскоп считается одним из самых точных, поскольку основан на анализе годовой и натальной карт. Специалисты ведической астрологии (джйотиш) подготовили прогноз для каждого из 12 знаков Зодиака на 2021 год. Отдельно - традиционный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков.

Для Овнов этот год принесет удачу в браке и отношениях. Все обстоятельства и перипетии указывают на то, что вы получите важнейший опыт жизни. Вы проводите большую часть времени в семье, что будет формировать основу вашей личности. В бизнесе вас также ожидает успех и прибыль, хоть начало года могло выдаться сложным. Гораздо отчетливее прогноз будет для тех представителей знака, которым за 28 лет. Это как раз тот возраст, когда вы начинаете познавать и понимать себя.

Тельцы в этом году будут средне богаты и счастливы из-за некоторых трений с близкими и родными. Вас ждет хорошая работа, победа над врагами и помощь от кузенов по материнской линии. В коллективе у вас сложатся хорошие отношения, вы получите прекрасную возможность послужить другим людям. Возможно, из-за небольших проблем со здоровьем у вас появится интерес к целительным практикам.

Близнецы в этом году поймут, что работа - жизненно-важный фактор, а хорошие заработки это единственный путь к богатству. Впрочем, благополучие в материальной сфере к вам будет приходить медленно, после упорной работы. Скажутся некоторые трудности по части здоровья, закона и родственных связей с членами семьи по материнской линии. Весной у вас появится интерес к самосовершенствованию.

Рак в этом году может стать обладателем наследства: получит собственные дом, землю, автомобиль и прочее недвижимое имущество. Это повысит ваш социальный статус и принесет известность. Помимо этого ожидается получение ученой степени и интерес к мокше (окончательному освобождению). Жизнь вас ждет долгая благодаря крепкому здоровью и духовности.

У Львов может наблюдаться притупленное сознание (возможны трудности в учебе или работе, требующей смекалки), но вы проживете долгую жизнь и станете богатым. В этом году вы получите выгоду от доходов своего партнера или страховых компаний. Чтобы повысить свои доходы, остерегайтесь вложения денег в незаконные дела и не пренебрегайте молитвами.

Дева получит богатство взамен на плохие взаимоотношения с родными и зависть врагов. Удача не будет для вас легкой. В этом году могут поджидать некоторые неприятности с отцом, на лечение которого может уйти часть ваших накоплений. Вы получите хорошую должность, если продолжите много трудиться. Не надейтесь на путешествия - их будет мало.

Весы могут чувствовать недостаток сил в течение года и по итогам года могут рассчитывать на небольшое благосостояние. Зато вам достаточно просто будет достичь успеха в любви: отношения с любимым человеком могут перейти на следующий уровень, вероятно заключение брака. Остерегайтесь быть вовлеченными в незаконную финансовую деятельность, также есть риск потерять часть имущества.

Скорпион будет иметь изменчивый доход, если будет продолжать враждовать с людьми и не станет сострадательным. Не пренебрегайте своими семейными обязанностями. Откройте миру свою праведность, научите других тому, что знаете сами. Тогда вам откроется успех в профессии, появятся возможность путешествовать и заниматься удачными капиталовложениями.

Стрельцы будут полностью поглощены продвижением собственных целей и могут испытывать некоторую неприязнь к окружающим людям и встречам с друзьями. Вам не стоит рассчитывать на помощь старших и коллег. Из-за гордости могут быть проблемы с руководством. Удача может сопутствовать за границей, вдали от дома, если вы будете строги в следовании своим принципам. Богатство может прийти к вам только благодаря вашим же усилиям.

Козероги будут амбициозны и отважны, словно львы. Во всем будет сопутствовать удача. Благодаря вашему уму, уважению со стороны людей и поддержке семьи ваши собственные усилия увенчаются успехом. Возможно, вас ждет материальная выгода в карьере, связанной с музыкой, танцами или актерским ремеслом.

Водолей будет компетентен в различных видах деятельности. Есть вероятность исполнения всех желаний. Вы будете получать деньги от инвестиций. Помимо богатства сможете наслаждаться общением с родными, литературными занятиями, увлекательными приключениями. Деньги в основном будете зарабатывать благодаря публичным выступлениям, публикациям, музыке, математике, промышленности.

Рыбы могут испытывать некоторые трудности с профессией, однако получат доходы от партнера по браку, завещаний или страховых компаний. Вы владеете разносторонними знаниями и всегда остаетесь жизнерадостными. Это поможет некоторым представителям знака достичь успеха в карьере, спорте или политике.