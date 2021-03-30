В Беларуси сошли на нет акции протестов. Широко разрекламированный субботний митинг в честь Дня воли не состоялся от слова "совсем". И это, пожалуй, прецедент с момента начала выступлений - лета 2020 года.

Параллельно активизировались политические процессы в республике.

Во-первых, с завтрашнего дня там начинает работать комиссия по изменению конституции. Если основной закон Беларуси удастся поменять, Александр Лукашенко, напомним, обещал объявить досрочные выборы, передать часть полномочий парламенту и даже дал понять, что сам может уже на выборы и не пойти.

Во-вторых, ввиду перевыборов, которые пройдут и в парламент, начали создаваться новые партии. То есть все уже готовятся к новой политической реальности, которая может появиться в стране после окончания конституционной реформы. В том числе - и вероятного ухода Лукашенко от власти.

Поэтому ли в Беларуси выдохлись протесты или по какой-то другой причине - разбиралась "Страна".

"Собраться не получилось"

25 марта отмечается День Воли - праздник, связанный с провозглашением Белорусской народной республики 1918 года, которая просуществовала несколько месяцев.

Сейчас этот день не является официальным праздником.

И его отмечают, в основном, противники Лукашенко. Из той же исторической эпохи у них и красно-белый флаг, похожий на польский.

Накануне этого дня Светлана Тихановская, которая называет себя "избранным президентом Беларуси", объявила о начале "протестной весны".

С призывом "Пора возвращаться на улицы" выступил и главный оппозиционный телеграм-канал Nexta Live. "Настало время вернуться на улицы и продолжить борьбу с режимом, погрузившим нашу страну во тьму", - заявили его модераторы.

В четверг 25 марта "нехты" предложили провести подготовительную акцию, без формирования единой колонны - во дворах, по дороге с работы. Людей призывали вывешивать символику на окнах, запускать фейерверки, в согласованное время подавать автосигналы.

А вот большое шествие приурочили к субботе, 27 марта.

Но в четверг ничего не получилось - на канале "Нехты" вышло только одно видео вечернего Минска, где на заднем плане кто-то запускает фейерверк. Ни одного фото или видео с протестных акций не было. Хотя обычно любые, самые мелкие митинги освещаются очень подробно.

В Минск на этот день стянули военную технику и полицию. Правда, раньше противников Лукашенко это не останавливало. То есть по факту мало кто вообще проявлял оппозиционную активность. При этом в лагере Беломайдана заявляли о превентивных задержания, которые вела милиция.

Та же самая картина сложилась в субботу, 27 марта. Днем ранее Nexta live повторила, что "пора возвращаться на улицы" и опубликовала детальные инструкции для митинга. Сбор был назначен в 14:00 у площади Якуба Коласа.

"Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году. Этот день многие ждали с надеждой, радостью, но и с тревогой", - заявили "нехты" 26 марта.

А дальше телеграм-канал просто не обновлялся до воскресенья. Из чего можно представить, насколько "массовым" протест в субботу.

А другой оппозиционный канал - Bypol - констатировал, что "собраться не получилось". И предложил проводить децентрализованные акции.

Позже этого канал выпустил объяснение, почему акции провалились. Оппозиционеры заявили, что это была "разведка боем" и "пробный шаг".

"Сегодня мы – беларусы - сделали пробный шаг на улицу протестной весны 2021. Возможно, он оказался несколько неказистым, как обычно и бывает, когда делаешь что-то после долгого перерыва. Наши ожидания начала этой весны оказались чуть выше нашей готовности к ней", - признали в Bypol.

Фактически признали провал акций и в руководстве оппозиции.

"Репрессии и террор сделали свое дело. Люди собирались участвовать, но как только они начинали кучковаться, их задерживали. Если бы не силовики, на улицах сегодня было бы десятки тысяч людей", - заявил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

При этом организаторы протестов попытались ободрить своих сторонников, заявляя, что провели "разведку боем" и выяснили готовность противника.

Милиция также отчиталась, что акций ни в Минске, ни в других городах 27 марта не состоялось. Хотя и задержали несколько десятков человек.

Интересно "отработал тему" МИД Беларуси. Когда госдепартамент США поздравил жителей страны с Днем Воли, белорусские дипломаты потроллили американских коллег, предложив совместно осваивать Аляску.

"Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией... Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что в связи с заявлением посольства США от 25 марта 2021 года, министерство выражает искреннюю признательность американской стороне "за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны".

"Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники. Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам", - отметили в дипведомстве.

По словам белорусских дипломатов, хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. "Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Почему выдохся протест?

Было понятно, что весеннее потепление станет поводом возобновить уличные акции в Беларуси. Эта сезонная закономерность стала видна еще осенью: протестную активность свернули как раз с наступлением холодов.

И, когда потеплело, решили запустить Беломайдан снова. Но что-то, как видим, пошло не так. Почему?

Нельзя сказать, что поддержка Запада иссякла - как видим, к протестам призвала находящаяся в Литве Тихановская и базирующийся в Польше телеграм-канал "Нехта". То есть именно за рубежом инициировали новую "протестную весну".

СМИ, которые поддерживают акции против Бацьки, заявляют, что всему виной репрессии: по всей стране еще с осени тянутся сотни уголовных дел, массово выносятся штрафы за участие в незаконных митингах.

Также утверждается, что накануне Дня Воли власть провела масштабную "разъяснительную работу" в вузах и на предприятиях.

Впрочем, эти аргументы не всегда убеждают: то же самое было и в предыдущий протестный сезон. Оппозиционеров "догоняли" всеми возможными способами, а большинство их лидеров по-прежнему в тюрьмах.

При этом, конечно, нельзя исключать, что власти Беларуси тщательно готовились к весенним акциям и превентивно снижали их вероятность.

Еще одно объяснение видится в том, что запал у протестующих иссяк. Уже понятно, что Лукашенко в отставку по сценарию Беломайдана не уйдет, серьезных западных санкций против Беларуси не ввели, а Россия Бацьку поддержала. Смысл выходить на улицы в данном случае теряется.

К тому же появилась перспектива, что Лукашенко по итогу покинет президентское кресло мирным путем.

Политические сдвиги в Беларуси

Уже завтра, 31 марта, в Беларуси начинает работу Конституционная комиссия. Ее задача - до 1 августа представить Лукашенко предложения по изменению основного закона. После чего их вынесут на всенародный референдум.

Плебисцит, как обещал Бацька, пройдет в конце этого или начале следующего года. Если правки в Конституцию референдум утвердит, дальше объявляются досрочные выборы президента и парламента.

Причем Лукашенко дал понять, что сам в президенты уже не пойдет, а выберет преемника. И недавно даже назвал кандидатов.

"У меня здесь есть двое моих людей, они могут участвовать в президентских выборах, и при этом будут сильными кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые. Знают цену этой стране", - заявил президент Беларуси.

Под "генералом" имеется в виду помощник Лукашенко в Гродненской области и бывший шеф МВД Юрий Караев. А губернатор - это глава Гродненской области Владимир Караник.

Оба - под санкциями США и ЕС за подавление протестов. Караев, к слову, был министром внутренних дел в самую горячую фазу - от начала Беломайдана начала и до конца октября, когда митинги стали сворачиваться.

Параллельно к перевыборам готовятся белорусские партии. Сформированный в январе на базе оппозиционных сил "Демократический союз" уже в апреле готовится подать заявку на регистрацию в Минюст.

Те же планы - подача в апреле документов - у партии "Союз", которая выступает за укрепление Союзного государства. Эта политсила имеет связи с партией Захара Прилепина "Справедливая Россия - За правду". На съезде "Союза" присутствовали не только депутаты Госдумы, но и советник погибшего "главы ДНР" Захарченко Александр Казаков и бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко.

О планах формировать партию сообщало и пролукашенковское общественное движение "Белая Русь". Но там на весну пока ничего не планируют и заявляют, что пойдут в активную политику только после референдума по изменению конституции.

Рабочее название политической силы - "Партия народного единства". С высокой вероятностью - это будет основной проект Лукашенко на досрочных парламентских выборах. Эксперты уже давно предполагают, что Бацька может в рамках этой партии войти в белорусский парламент и, в зависимости от результатов выборов, возглавить правительство.