Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который недавно обвинил Киев в массовых нарушениях перемирия на Донбассе, считает, что украинский президент Владимир Зеленский виноват в отсутствии прогресса по Минским соглашениям.

Об этом представитель Кремля рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - заявил Песков, отвечая на вопрос о ситуации с "нормандским форматом".

Также он назвал опасным тот факт, что Украина считает Минские соглашения мертвыми и требует новых документов. При этом представитель Кремля заявил, что курс Киева на обострение ситуации "не совсем отчетливый".

Песков также напомнил, что Украина призывает к встрече лидеров стран Нормандской четверки и говорит о новых предложениях.

Напомним, ранее Кремль обвинил Киев в стягивании армии к линии фронта на Донбассе, заявив, что украинские военные пытаются вызвать ответный огонь, чтобы был предлог для военной авантюры.

Также мы сообщали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей.