Спикер Кремля Дмитрий Песков, который ранее назвал Украину недружественным государством России, перечислил друзей РФ. Среди них не было нашей страны, Грузии и стран Балтии.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты", опубликованном во вторник, 30 марта.

"Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - рассказал пресс-секретарь президента России. В частности, он особо выделил Союзное государство России и Беларуси.

Также Песков рассказал об отношениях России и Молдовы, назвав их "очень тесными". Он добавил, что новый президент Молдовы Майя Санду в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, при этом контакты все равно происходят.

Комментируя конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, Песков заявил, что у России "прекрасные доверительные отношения" с Баку и "исторически хорошие отношения" с Ереваном.

"А что касается того, что произошло… Наверное, личную роль Путина (президента России - Ред.) в том, чтобы остановить войну, должны помнить все", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, страны Латинской Америки проявляют огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Также Москва сотрудничает с европейскими странами несмотря на то, что "с Брюсселем дела идут неважно".

Представитель Кремля добавил, что в развитии отношений с РФ заинтересованы африканские страны, что продемонстрировал саммит Россия -Африка.

"Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии", - подытожил Песков.

Ранее мы рассказывали, что спикер Кремля назвал Украину "частью русского мира", для защиты которого Москва планирует применять средства "мягкой силы".

Также ранее "Страна" писала о том, что Путин заявил, что Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине.