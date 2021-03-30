Утром во вторник, 30 марта, у Запорожья, где вчера с рельсов сошел поезд "Интерсити", продолжаются работы по устранению последствий аварии. Поезда, следующие по этому участку дороги, идут медленно и опаздывают в пункты назначения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас состав, потерпевший крушение, по-прежнему находится на месте. Работа по устранению последствий аварии ведется не очень активно. При этом поезда на Запорожье идут медленно и опаздывают, так как приходится пропускать встречные составы.

На самом месте аварии составы идут с минимальной скоростью или вообще останавливаются. Несмотря на то, что про аварию было известно еще вчера, заранее пассажиров никто не предупреждает о том, что поезда опаздывают.

Напомним, предварительной причиной схода поезда "Интерсити" с рельсов возле Запорожья назвали проблемы с путями.

Также мы писали о том, что рейсы из-за схода поезда "Интерсити" с рельсов задерживались и сразу после аварии.