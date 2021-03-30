В Украине за минувшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. Всего вакцину получили уже 212 898 человек.

Об этом в Facebook 30 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, в Украине с начала прививочной кампании было введено 212 898 доз вакцины. 1 дозу получили 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего 2 человека.

Вакцинация в регионах Украины в течение прошлых суток:

Киев - 1 740 прививок;

Винницкая область - 640 прививок;

Волынская область - 370 прививок;

Днепропетровская область - 1 290 прививок;

Донецкая область - 580 прививок;

Житомирская область - 700 прививок;

Закарпатская - 440 прививок;

Запорожская область - 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 прививок;

Киевская область - 550 прививок;

Кировоградская область - 420 прививок;

Луганская область - 330 прививок;

Львовская область - 728 прививок;

Николаевская область - 330 прививок;

Одесская область - 310 прививок;

Полтавская область - 840 прививок;

Ровенская область - 520 прививок;

Сумская область - 540 прививок;

Тернопольская область - 440 прививок;

Харьковская область - 380 прививок;

Херсонская область - 350 прививок;

Хмельницкая область - 430 прививок;

Черкасская область - 800 прививок;

Черновицкая область - 380 прививок;

Черниговская область - 240 прививок.

Напомним, в воскресенье, 28 марта, в четырех областях Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Офисе президента готовятся к внедрению "паспортов вакцинации".