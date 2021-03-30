В Украине вчера сделали почти 14,5 тысяч прививок от Covid-19. Больше всего - в Днепропетровской области
В Украине за минувшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. Всего вакцину получили уже 212 898 человек.
Об этом в Facebook 30 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его данным, в Украине с начала прививочной кампании было введено 212 898 доз вакцины. 1 дозу получили 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего 2 человека.
Вакцинация в регионах Украины в течение прошлых суток:
Киев - 1 740 прививок;
Винницкая область - 640 прививок;
Волынская область - 370 прививок;
Днепропетровская область - 1 290 прививок;
Донецкая область - 580 прививок;
Житомирская область - 700 прививок;
Закарпатская - 440 прививок;
Запорожская область - 670 прививок;
Ивано-Франковская область - 415 прививок;
Киевская область - 550 прививок;
Кировоградская область - 420 прививок;
Луганская область - 330 прививок;
Львовская область - 728 прививок;
Николаевская область - 330 прививок;
Одесская область - 310 прививок;
Полтавская область - 840 прививок;
Ровенская область - 520 прививок;
Сумская область - 540 прививок;
Тернопольская область - 440 прививок;
Харьковская область - 380 прививок;
Херсонская область - 350 прививок;
Хмельницкая область - 430 прививок;
Черкасская область - 800 прививок;
Черновицкая область - 380 прививок;
Черниговская область - 240 прививок.
Напомним, в воскресенье, 28 марта, в четырех областях Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Также мы писали о том, что в Офисе президента готовятся к внедрению "паспортов вакцинации".