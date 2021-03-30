В ночь с 29 на 30 марта в Ивано-Франковской области неизвестные сообщили о заминировании окружной избирательной комиссии (ОИК) 87-го избирательного округа, где проходит подсчет голосов на довыборах в Раду, где на данный момент подсчитано менее 70% протоколов. И сразу три кандидата - Александр Шевченко, Василий Вирастюк и Руслан Кошулинский имеют примерно равное число голосов.

Об этом сообщает движение "Чесно".

"Около 02:00 в городе Надворная на Франковщине появилось сообщение о заминировании ОИК по 87-му избирательному округу. Там шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта. Сейчас Василий Вирастюк и Александр Шевченко заявили о том, что выиграли выборы в округе", - сообщили представители движения.

После поступления тревожного сообщения членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу работники полиции.

"В помещение не запускали никого. При этом ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимали протоколы от членов УИК, которые, к тому времени, находились непосредственно в зале заседаний. В помещении, в то время находилось более 20 человек", - заявили наблюдатели.

Примерно в 02:30 ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении. Глава ОИК Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. Заседание комиссии продолжил заместитель.

"В 03:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств", - сообщают представители движения.

Напомним, ранее "Страна" писала, что по данным параллельного подсчета голосов на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области с отрывом в менее 200 голосов побеждает кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко.

Также мы писали о том, кто и почему победил на довыборах в Раду и как "слуги" сменили приоритет.