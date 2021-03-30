Новых зараженных короновирусом за сутки снова больше 10 000
По состоянию на утро вторника, 30 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 533 человека.
Вчера, 29 марта, в стране было выявлено 8 346 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 187 человек. Умерло за сутки 286 пациентов.
О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 662 942 человека. Выздоровели за последние сутки 3 576 человек (с начала эпидемии - 1 307 076 человек - Ред.).
Госпитализировано за сутки 2 597 человек. Среди новых зараженных 367 детей и 250 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (721 человек), Киевской области (934), Харьковской области (762) и Львовской области (961).
В Киеве за сутки выявлено 1 422 новых случая.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве от коронавируса умер известный продюсер Александр Серый.
Также мы рассказывали, что Фонд соцстраха Украины назвал число медработников заразившихся коронавирусом.