По состоянию на утро вторника, 30 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 533 человека.

Вчера, 29 марта, в стране было выявлено 8 346 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 187 человек. Умерло за сутки 286 пациентов.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 662 942 человека. Выздоровели за последние сутки 3 576 человек (с начала эпидемии - 1 307 076 человек - Ред.).

Госпитализировано за сутки 2 597 человек. Среди новых зараженных 367 детей и 250 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (721 человек), Киевской области (934), Харьковской области (762) и Львовской области (961).

В Киеве за сутки выявлено 1 422 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве от коронавируса умер известный продюсер Александр Серый.

Также мы рассказывали, что Фонд соцстраха Украины назвал число медработников заразившихся коронавирусом.