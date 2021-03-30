Фонд социального страхования Украины озвучил число врачей и медработников Украины, которые переболели коронавирусом.

С начала эпидемии ведомство подтвердило 43 400 сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медработников Covid-19.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

"С начала пандемии ФССУ получил 43 400 (+975 за последнюю неделю) сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников на Covid-19, из них 548 случаев смертельные.

Расследование завершено по 19 475 случаям, 5 372 из них признаны связанными с производством, в том числе 144 - смертельные. Больше всего случаев болезни зафиксировано во Львовской области (4 998 сообщений) и Киеве (4 581).

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве от коронавируса умер известный продюсер Александр Серый.

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