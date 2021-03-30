Сovid-19 забрал жизнь еще одного известного украинца. В Киеве от грозной болезни скончался Александр Серый, известный продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall.

Об этом в своем Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ "Dream Town" Александр Меламуд.

"Умер Александр Серый. Ковид. Очень грустно", - написал бизнесмен.

Свои соболезнования родным и близким умершего выразили многие селебритис, в том числе и актриса Ольга Сумская.

Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. Закончил Львовскую музыкальную школу им. С. Крушельницкой и Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева.

Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Александр Серый возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление популярного певца Маркуса Миллера из США (Миллер стал лауреатом премии Грэмми за лучший альбом современного джаза в 2001 году - Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве от коронавируса умерла семейная пара из Донецка. Сиротами остались 13 детей.