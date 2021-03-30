Дональд Трамп, 45-й президент США, держит слово и постепенно возвращается в виртуальное пространство на собственных платформах и ресурсах.

Он запустил новый персональный сайт 45office.com, с помощью которого надеется восстановить обратную связь со своими сторонниками и вернуться в большую политику с прицелом на выборы-2024.

"Офис стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, продвигая программу "Америка прежде всего", будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку ставит целью построение великого американского будущего", - говорится на главной странице сайта.

Сайт 45office.com на момент старта содержит информацию, подводящую итоги деятельности Трампа в Белом доме, а также страницу, где сторонники могут отправить комментарии бывшему президенту, запросить персональное приветствие или даже пригласить Трампа и Меланию для участия в мероприятии.

Кстати, именно совместным фото с женой и открывается главная страница нового ресурса. Кроме этого, там можно увидеть фото Трампа с Ким Чен Ыном, встречи президента со сторонниками (на одном из таких фото Трамп целует маленького ребенка - Ред.), с военными и прессой.

Интересной "фишкой" нового ресурса является особая подача фото самого Трампа. На многих фотографиях он с "полуотрезанной" головой.



Напомним, что ранее Трамп раскритиковал переговоры США и Китая на Аляске.