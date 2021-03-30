Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.

Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".

"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.

Это не первое скандальное заявление этого нардепа от "Слуги народа". В 2020 году Комельчук заявлял, что коронавирус это "вымысел".

Как сообщала "Страна", в Черкассах мужчине дали полтора года тюрьмы за кражу мешка корма для собак. Он взял с полки мешок сухого корма для собак весом 15 кг и не рассчитавшись, вышел из магазина. Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на сумму 1375 гривен.

Напомним, что по данным соцопроса, более трети всех жителей Украины задумываются об эмиграции.