В Минздраве рассказали, как сделать свой рацион более здоровым, уменьшив количество сахара, но полностью не лишив себя удовольствия от вкусных сладостей.

Советы опубликовал в Фейсбук Центр общественного здоровья МОЗ.

Специалисты порекомендовали по возможности отказаться от пирожных, конфет и капуччино, усвоив пять здоровых привычек.

Замените кондитерские изделия свежими и сухими фруктами - не менее вкусными.

Вместо соков и газированных напитков, содержащих сахар, выберите свежие фрукты и овощи или просто воду.

Уменьшите потребление соусов и кетчупов, которые могут содержать много сахара (лучше потреблять овощные салаты со специями и травами).

Ограничьте употребление фаст-фуда и полуфабрикатов - в них тоже есть сахар.

Перестаньте добавлять в чай ​​или кофе по несколько ложек сахара.

В ЦОЗ добавили, что человеку желательно употреблять не более шести чайных ложек сахара в день. И что вообще-то не так страшен сам сахар, как его чрезмерное количество.

Ранее "Страна" приводила рекомендации о том, как приучить себя к здоровому питанию, если этот шаг дается слишком тяжело.

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