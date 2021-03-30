В Киеве раскрыли очередное убийство. По данным прокуратуры, 7 марта 2021 года, во время ссоры с 52-летним сожителем матери, ее сын не сдержался и набросился на мужчину с ножом. Благодаря расследованию и общественной огласке подозреваемый в убийстве задержан.

От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления. С целью скрыть содеянное, злоумышленник перенес тело мужчины на территорию лесополосы одной из недействующих ферм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

С 9 марта мужчина был объявлен пропавшим без вести. На поиски привлекли полицейские патрули, кинологов, проинформировали средства массовой информации. За несколько недель растерзанное ножом тело 52-летнего жителя села Остролучье было обнаружено правоохранителями. Злоумышленник задержан.

Ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

Фото: kobl.gp.gov.ua

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