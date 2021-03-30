В России 30-летний гимнаст екатеринбургского цирка Павел Кукушкин погиб от рук собственного отца. Пожилой мужчина жестоко зарезал наследника в ночь на 27 марта.

Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, причиной расправы стал давний конфликт родственников. Так, отец часто упрекал Павла в несерьезности его профессии.

"Андрей Кукушкин нанес сыну девять ударов кухонным ножом. Была пробита трахея... Все случилось в присутствии матери погибшего. Женщина вызвала скорую, но было слишком поздно. Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает. Павел несколько минут истекал кровью у лестницы", - рассказал источник.

Когда приехали врачи, они нашли уже мертвого Павла в подъезде дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Но пока официальные представители СК и МВД воздерживаются от комментариев - возможно, из-за показаний отца Павла.

Обвиняемый заявляет, что у него не было умысла убивать. Якобы, это была самооборона. Если в ходе следствия эта версия найдет подтверждение, то дело могут переквалифицировать.

Суд арестовал 63-летнего Андрея Кукушкина до 26 мая. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сына.

Павел жил отдельно от родных, а к отцу и матери время от времени приезжал в гости. Гимнастике он обучался в спортивной школе, в цирк устроился в 2010 году, затем два года работал в батутном парке инструктором. Но впоследствии вернулся на арену.

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