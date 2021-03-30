За воскресенье в Украине выявлено 97 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 446 человека. Зафиксировано 2 смерти. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Красный уровень эпидемиологической угрозы введен в Киеве. Аналогичные меры распространены на 10 областей Украины - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская и Черновицкая.

В желтой зоне остается Херсонщина, все остальные области Украины в оранжевом цвете.

Самая высокая скорость заполнения больничных мест с кислородом на 28 марта в Киеве-84,7 %, Житомирской области - 73,7 %, Киеве-77,1 %, Львове-68,7 %, Николаеве-68,2 % (по другим данным 65 %).

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Предельный показатель по числу госпитализаций COVID-19 превышен в 21 регионах. Самая высокий уровень по числу доставленных в больницу в Винницкой области-120,7 на 100 тыс. Население, в Житомире-119, в настоящее время-113,4.

Как сообщала "Страна", в Киеве от COVID-19 умерла семейная пара из Донецка. Сиротами остались 13 детей.

Напомним, мы подробно разбирались, чем опасен распространяющийся по Украине британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода у него на 67% выше, чем при обычном COVID-19.