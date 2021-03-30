Сотрудники Голосеевской районной прокуратуры Киева руководят расследованием уголовного производства, открытого по факту незаконной вырубки дубов в Голосеевском парке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 29 марта.

Ранее на территории Голосиевского парка возле ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины незаконно вырубили 17 древних дубов.

В связи с указанным и общественным резонансом Голосеевская районная прокуратура Киева в порядке статьи 214 УПК Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований информацию о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 246 КК Украины (незаконная вырубка деревьев на территориях природного резервного фонда).

Досудебное расследование поручено Голосеевскому УП ГУ НП в г. Киев.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", за повреждение деревьев нардепы хотят сажать в тюрьму до 7 лет. Кроме того, законопроект предусматривает большие штрафы.

Напомним, что в Ровенской области рекордными темпами продвигается вырубка леса, которая может привести к экологической катастрофе в регионе.