Довыборы в Раду: триумф личностей, крах идеологии

Вчера парламент должен был получить двух новых народных депутатов, избранных на освободившихся ранее округах в Ивано-Франковской и Донецкой области.

Но пока получил только одного – на Донбассе победил мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Представитель почти неизвестной за пределами области партии "Порядок", одного из небольших проектов Рината Ахметова, уже обвиненный киевскими "патриотами" в том, что в 2014 году участвовал в проведении дэнээровского "референдума".

Впрочем, скандальность выборов в Донецкой области не в этом, а в том, что представители "Слуги народа" и "Евросолидарности" на двоих на этом округе набрали 9% голосов (причем от партии Порошенко по нему шла врач Юлия Кузьменко, получившая известность как одна из обвиняемых в убийстве Павла Шеремета).

Эти 9% – оценка Донбассом работы нынешней и прошлой власти вместе взятых.

В Ивано-Франковской области интрига к концу вчерашних суток сохранялась. Там к дню выборов было сразу три фаворита – кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, бывший вице-спикер от "Свободы" Руслан Кошулинский и совладелец горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко.

Правда, как уже писала "Страна", по данным параллельного подсчета голосов штаба и Шевченко, и "Свободы" после обработки всех 100% протоколов лидирует с небольшим отрывом Шевченко (чуть менее 200 голосов). При этом около 600 голосов отобрали у него кандидаты-клоны, которых пустили на выборы. Без их участие разрыв был бы еще больше.

Вопрос только в том, сможет ли Шевченко отстоять свою победу? "Слуги народа", судя по всему, активно будут стараться вырвать ее в пользу своего кандидата. В том числе и через пересчет голосов, который уже анонсировал лидер партии "Слуга народа" Корниенко.

Для Офиса президента это принципиальный момент, чтоб доказать сохранение привлекательности бренда "слуг" для избирателей. Тем более на Западной Украине.

Хотя понятно, что в случае с 87-м округом дело тут в личности популярного силача ивано-франковца Василия Вирастюка, которая сыграла куда большую роль, чем партийный бренд.

Впрочем, очевидно, что на выборах проигрывает кандидат от "Свободы" бывший вице-спикер Рады Кошулинский.

Причем это поражение не только "Свободы", но и "Евросолидарности", кандидат от которой Маруся Зверобой снялась именно в пользу Кошулинского. Не случайно она вчера разразилась гневной тирадой в адрес галичан, для которых бизнес совладельца "Буковеля" Шевченко оказался важнее националистических идей Тягнибока и Порошенко.

Президент против КС: Зеленский стал Ющенко-2

Работа Конституционного суда вчера снова оказалась парализованной. На этот раз – из-за указа президента Владимира Зеленского, который отменил указы президента Виктора Януковича о назначении судей КС Александра Тупицкого и Александра Косминина. Вчера обоих просто не пустили в здание суда.

Способ, которым президент решил разобраться с неугодными судьями, не нов. Сам Зеленский еще в первый месяц своего срока отменил пару "кадровых" указов Петра Порошенко. Однако одно дело отменить "по горячим следам" назначение, сделанное предшественником перед "дембелем", другое – уволить таким образом человека, проработавшего почти восемь лет. Для юриспруденции это – беспредел.

Зеленский, видимо, считает, что таким образом демонстрирует собственную силу. Однако на самом деле он демонстрирует собственную слабость. До него лишь один президент использовал подобный метод "увольнения" – и это был Виктор Ющенко образца 2007 года, уже стремительно терявший и популярность, и авторитет.

Сильный президент к таким сомнительным юридическим уловкам прибегать не будет – он всегда найдет способ доказать свою силу, не нарушая закон. Именно поэтому Леонид Кучма никогда не решал кадровые вопросы отменой указов Леонида Кравчука.

Но если Зеленскому нравится, что его сравнивают с Ющенко, то пусть потом пеняет на себя, когда на следующих президентских выборах он не выйдет даже во второй тур.

Монетизация льгот: найдут ли деньги в ОТГ?

Минсоцполитики вчера выступил с инициативой монетизировать транспортные льготы, сообщив, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Это означает, что в случае его принятия пенсионеры и другие льготники потеряют право ездить бесплатно, но взамен получат на руки фиксированную сумму.

Лет 15 назад подобная инициатива вызвала бурю протестов в России. Их движущей силой стали пенсионеры больших городов, наиболее часто использовавшие неконтролируемую льготу. Однако в Украине сегодня ситуация иная: в отличие от России, где транспортные льготы финансируются государством, у нас их уже отдали на местный уровень. И последствия могут быть совсем иными.

В принципе, все понимают, что эта инициатива правильна, поскольку СМИ регулярно пишут о скандалах, возникающих из-за того, что некий водитель маршрутки отказывается везти льготника, поскольку "квота" уже занята.

Однако передача финансирования на местный уровень означает, что где-то льготники могут получить весьма приличную сумму, которая компенсирует потерянную льготу, а где-то не получат ничего.

Ситуация усугубилась в прошлом году из-за окончания админреформы, в результате которой было создано немалое количество убыточных объединенных территориальных общин. В этих ОТО, как правило, частных маршруток вообще нет, есть лишь муниципальный транспорт, который существует на нищенские дотации, но при этом худо-бедно позволяет льготникам ездить. Если эти дотации отменить, денег на монетизацию льгот все равно не хватит.

Так что принятие такой нормы на уровне Верховной Рады без учета особенностей каждого региона может лишь ухудшить ситуацию. В такой ситуации главы убыточных ОТО могут сказать что-то вроде "Рада решила – пусть Рада и платит" – и будут правы. А вот будет ли Рада готова платить?

Война за Шевченко: был ли украинский поэт русским писателем?

Вчера разгорелся международный скандал, в эпицентре которого оказался… Тарас Шевченко. Возник он из-за того, что три недели назад, в день 160-летия смерти поэта, Российский культурный центр в Киеве провел творческий конкурс поэтов, посвященный этой дате. И в анонсе назвал Тараса Григорьевича "русско-украинским поэтом".

В течение трех недель это никого не возмущало, пока новость не дошла до чиновников из Всемирного конгресса украинцев, которые обвинили центр в "дезинформации" и потребовали закрыть его. После чего возбудился министр культуры Александр Ткаченко и был вынужден реагировать СНБО. Пока, правда, Совбез ничего не обещал, но сообщил, что готов провести репрессии против Российского центра, если к нему обратятся президент или Верховная Рада.

Между тем, сам скандал, безусловно, является пьесой из театра абсурда. И дело даже не только в том, что Шевченко писал в России прозу на русском языке, что делает его и русским писателем тоже. Главное в том, что проведенная центром акция была направлена на популяризацию украинской культуры, пусть даже под "двойным" названием. И это нужно приветствовать, поскольку больше ни одно государство в мире не провело какого-либо мероприятия, посвященного главному украинскому поэту.

Что касается "двойной" принадлежности, то таких примеров достаточно в переплетенной истории Украины и России. Если какой-либо культурный украинский центр проведет мероприятие, посвященное памяти русско-украинского писателя Николая Гоголя, вряд ли это вызовет чьи-либо протесты. Как не вызывает чьих-либо протестов тот факт, что киевский аэропорт носит имя эмигрировавшего в Америку сына русского националиста Игоря Сикорского.

Ни одно государство не живет в вакууме. История и культура Украины тесно переплетена с историей и культурой России, Польши, Венгрии и Израиля. И то, что она "делится" своими лучшими авторами с другими культурами – не недостаток, а достижение. Гораздо хуже, когда о наших писателях и поэтах не знают нигде.

Под дых за Моргенштерна: кто дал гопникам власть на улицах

Тем временем произошел еще один скандал, только на уровне поп-культуры: ультраправые радикалы напали в Киеве на темнокожего уличного музыканта, который исполнял хит рэпера Моргенштерна "Кадиллак".

О творчестве данного исполнителя можно иметь совершенно различные мнения, ни никто не сможет отрицать одного: среди украинской молодежи Моргенштерн имеет куда большую популярность, чем все его отечественные конкуренты вместе взятые. Почему, собственно, уличный музыкант и исполнял его "Кадиллак". Было бы что-то более популярное от украинских рэперов, на улицах исполняли бы его.

Это рынок, в котором нет никакой политики. Как, собственно, и в текстах Моргенштерна и других подобных авторов. Собственно, это признало и украинское государство, когда разрешило российскому рэперу гастроли в нашей стране.

И подобные нападки на уличного музыканта за исполнение аполитичной песни, естественно, не улучшат отношения многочисленных поклонников Моргенштерна к украинскому патриотизму.

Впрочем, подобные "санитары улиц" на самом деле – это не патриоты, а гопники, которые нашли возможность безнаказанно проявлять свою агрессию под "правильными" лозунгами.

Проблема в том, что индульгенцию они получили от государства. Когда представитель власти рассказывал всей стране о том, что песни Цоя и Высоцкого – это "щупальца русского мира", именно из подобных высказываний и рождалось сегодняшнее всевластие уличной гопоты. Которое становится одним из факторов деградации всей нации.