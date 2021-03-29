Участнику погрома Офиса президента 20 марта Роману Ратушному суд назначил домашний арест с ношением электронного браслета. Однако исправное устройство ему смогли подобрать с третьей попытки.

Об этом Ратушный сообщил в своем Твиттере.

По словам "активиста", первый электронный браслет предоставили в разряженном состоянии. После попытки его зарядить выяснилось, что он не работает.

Когда надели второй браслет, оказалось, что и с ним проблемы. Исправным был лишь третий экземпляр.

Как писала "Страна", Ратушному сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) через четыре дня после беспорядков на Банковой.

Под домашний арест суд его отправил 29 марта.