В понедельник, 29 марта в одном из многоэтажных жилых домов в Зеленодольске (Татарстан, РФ) произошел взрыв бытового газа.

По предварительным данным в результате ЧП произошло шесть квартир, передает МЧС России. В результате взрыва газа погиб мужчина, одна женщина спасена из-под завалов. Ведется расчистка места трагедии.

Как сообщала "Страна", глава "Нафтогаза" озвучил апрельские цены на газ для населения Украины. Для тех клиентов, которые получают газ у "Нафтогаза" в качестве поставщика "последней надежды", цена составит 6,99 грн за кубометр.

Также мы писали о том, что взрыв газа в торговом помещении в Краснодаре попал на видео.

Напомним, что в Украине продлили срок установки счетчиков на газ до 1 января 2023 года.