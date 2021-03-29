В понедельник, 29 марта, в Александровской клинической больнице Киева из-за COVID-19 скончалась Диана Родикова. Она была матерью 13 детей. Ее муж скончался неделей ранее, когда в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

В марте в Васильковскую центральную районную больницу с диагнозом COVID-19 попали многодетные родители Владимир и Диана Родиковы. Первым из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер Владимир. Это произошло 20 марта.

Отмечается, что у погибших было 13 детей - 5 родных и 8 приемных. После происшествия их перевели в Киевскую областную детскую больницу, после - в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей Сезенков.

После прохождения реабилитации сотрудники Службы по делам детей и семьи примут решения о дальнейшем устройстве детей.

Семья Родиковых переехала в Киевскую область из Донецка в 2014 году. Детский дом семейного типа они устроили в селе Липовый Скиток Васильковского района.

Как сообщала "Страна", в Минздраве прогнозируют ухудшение ситуации с Covid-19 в Украине как минимум до 15 апреля. Ученые считают, что в конце марта количество новых зараженным коронавирусом в Украине за сутки может превышать 15 000. А в начале апреля этот показатель вероятно вырастет до более чем 20 000.

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