Спецназовец с опытом службы в элитных частях разных силовых ведомств Украины, подполковник ЦСО "А" в отставке Андрей Дубовик сделал громкое заявление по поводу убийства в 2015 году сотрудника ГУР Минобороны Олега Мужчиля. По словам Дубовика, 49-летнего разведчика ликвидировали по указанию из Администрации президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в передаче "Конституционная кухня".

По словам Дубовика, он не винит рядовых сотрудников СБУ, непосредственно застреливших Мужчиля.

"Ребят втемную использовали. Олег был в Киеве со своей группой. Группа из трех человек была на конспиративной квартире ГУРа. Он остался у своих друзей-буддистов. Как он должен был отреагировать, когда вооруженные люди по беспределу заходят в квартиру? Он воин. Он отреагировал как воин: убил одного и ранил другого сотрудника СБУ. Ребята дали отпор, Олега ранили. Когда он услышал, что это СБУ "Альфа", то бросил оружие и сказал: "Я сдаюсь. Вызовите мне скорую", - рассказал Дубовик.

По его словам, после прекращения сопротивления сбушники не знали, что делать дальше, и позвонили на базу. Оттуда поступило указание на ликвидацию Мужчиля.

Ведущий попросил назвать того, кто дал это распоряжение.

"Я не могу сказать точно, кто его давал. Но на базе был представитель Администрации президента. Приехал Таран, был Устименков, командир "Альфы" (он руководил операцией), была какая-то связь с Банковой... Но была команда на ликвидацию", - сказал Дубовик.

Как он считает, логики в приказе не было: ведь человек был ранен, сдался, а к тому же знал важную информацию. Зачем его было убивать?

Он пришел к выводу, что причиной убийства могло стать оппозиционные взгляды Мужчиля по отношению к Порошенко.

"Это политической убийство", - резюмировал Дубовик.

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Ранее "Страна" рассказывала некоторые подробности о ликвидации Мужчиля.

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