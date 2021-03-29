Многие жители Германии решили провести пасхальные каникулы на Балеарских островах (Испания), ведь из-за коронавирусных ограничений путешествовать по Германии стало трудно. При этом жителям Испании въезд на свои же острова запрещен из-за COVID-19.

Наплыв отдыхающих уже привел к росту числа заражений COVID-19 на Майорке, передаёт Euronews.

Перед пасхальными каникулами тысячи немцев отправляются на Балеарские острова: в одну только субботу в Пальма-де-Майорке сели 60 самолетов из Германии, а в воскресенье - 70. В зонах аэропорта, где проводят тестирование, скапливаются очереди. Отпускное настроение не омрачает даже обязательное тестирование за свой счёт для тех, кто возвращается из отпуска в Германию.

При этом и сами туристы, и работники туристического сектора отмечают парадоксальность ситуации: немцы не могут путешествовать по собственной стране из-за коронавирусных ограничений, но могут отправиться за границу. И в Испании ситуация такая же: на острова пускают немцев, а испанцам сюда нельзя.

"Не очень хорошо, когда иностранцы могут сюда приехать, а наши соотечественники - нет. Ведь отрицательный тест одинаков что для немца, что для испанца. Значит, и правила и ограничения должны быть тоже одинаковыми", - сказала одна из местных.

В Германии официальные цифры распространения инфекции заметно выше, чем в Испании. На Майорке за последние дни тоже отметили существенный рост заболеваемости COVID-19. Пришлось опять закрыть внутренние помещения баров и ресторанов, а ночной комендантский час ужесточили.

Как сообщала "Страна", в Германии призвали Еврокомиссию начать закупки российской вакцины "Спутника V".

Также стало известно, что 24 марта канцлер Германии Ангела Меркель извинилась перед гражданами из-за решения ввести жесткий локдаун на Пасху в этому году и признала это решение неверным.