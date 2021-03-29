Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Генеральный штаб ВСУ сейчас не наблюдает подготовки Россией нападения на нашу страну. Однако угроза такого нападения сохраняется.

Об этом Хомчак сказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

"Угроза открытого нападения никуда не делась, начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации... Со стороны Российской Федерации на территории, временно неподконтрольной нашей власти… Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть. Но, конечно, угроза есть", – считает Хомчак.

По его словам, эскалация на Донбассе происходит периодически. Он назвал ее причины.

"В основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения: это заседания ТКГ, заседания "Нормандской четверки", другие процессы, политические и дипломатические. И Россия руками тех подразделений, которые расположены на линии соприкосновения на неподконтрольных территориях, манипулирует этими процессами… Там есть зависимость друг от друга. Это не так: она стреляет - значит, завтра пойдет в наступление", – сказал Хомчак.

Ранее Хомчак рассказывал, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к наступательным действиям на урбанизированной местности.

Мы также сообщали, что внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ из-за очередного обострения на Донбассе так и не состоялось.