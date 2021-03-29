Со вторника, 6 апреля, водители начнут сдавать экзамены ПДД в сервисных центрах МВД Украины по новым экзаменационным билетам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД Украины.

Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения (ПДД).

"Четыре месяца назад Главный сервисный центр МВД запустил «Банк экзаменационных вопросов по ПДД". Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно предоставляют свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. За это время поступило всего 91 инициатива", - сообщили в ГСЦ МВД Украины.

Учитывая полученные предложения и изменения в законодательстве, ГСЦ МВД актуализировал экзаменационные билеты для сдачи экзамена по теоретической подготовке и переподготовке водителей.

В Главном сервисном центре объяснили, что обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители, что поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля.

Отмечается, что все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие - устранены.

Как сообщала "Страна", патрульные назвали главные нарушения правил дорожного движения в Украине. Это нетрезвое вождение, превышение скорости и безопасности.

Напомним, что два человека погибли в смертельном ДТП на трассе под Киевом с участием катафалка.