В воскресенье, 28 марта, вступил в силу закон, предусматривающий пересмотр сроков установки потребителям счетчиков природного газа. Предельный срок этого продлен до 1 января 2023 года.

Закон № 1338-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" был официально опубликован в газете "Голос України" 27 марта. Об этом сообщает ЮрЛига.

Им предусматривается, что отсрочен срок, c которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления еды, до 1 января 2023 года.

Законом определено, что контроль за обеспечением установки счетчиков газа осуществляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Эта Комиссия ежеквартально будет обнародовать на своем официальном веб-сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа на соответствующей территории, обязанностей, предусмотренных пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 6 Закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Согласно Заключительным положениям Закона Кабмин должен в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного Закона:

разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные средства, в размере средневзвешенной стоимости такой установки счетчиков субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа на соответствующей территории;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным Законом.

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