Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа", - сказал руководитель Офиса президента.

Кроме того, Ермак рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

"В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов", - отметил он.

Он добавил, что США могли бы играть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны в Донбассе.

Ермак также поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление важной помощи, которая способствует усилению обороноспособности Украины. В частности, речь идет о поддержке реформы ВСУ, усилении Военно-морских сил ВСУ.

Руководитель ОП также отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Он отметил, что Украина остается форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, "теряя жизни лучших своих граждан".

Ермак также рассказал Салливану о реформах, которые проводит Зеленский. По его словам, цель президента Украины - построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободной от коррупции и влияния олигархов.

Ермак также рассказал, что по инициативе Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, руководитель которого вскоре будет представлен общественности.

"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации Не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние", - сказал Ермак.

Советник президента США подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал он.

Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он пообещал, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических целей и безопасности. Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

Сообщение Офиса президента о телефонном разговоре разобрал Телеграм-канал "Политика Страны".

В начале идут очень длинные цитаты Ермака, где тот благодарит американцев за помощь и поддержку, но полагает, что Вашингтон мог бы принимать и более активное участие в урегулировании на Донбассе (это было сказано в контексте потерь украинских войск на фронте в пятницу). Также Ермак говорит о желании получить ПДЧ по НАТО и рассказывает и проводимых реформах и о борьбе с дезинформацией, заметил канал.

А в конце сообщения даётся краткая цитата Салливана, где тот говорит, что американцы могли бы много поучиться у Украины в борьбе с дезинформацией, а также отметил усилия Украины в деле проведения реформ и заверил в готовности помочь получить членство в НАТО.

"Следует сказать, что это лишь второй контакт на высоком уровне между украинской властью и командой нового президента Байдена. Первый контакт - разговор по телефону госсекретаря Блинкена и главы МИД Украины Кулебы", - написал Телеграм-канал.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем беседовали Кулеба и Блинкен.

Мы также приводили слова Ермака о том, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.