По данным нового исследования, проведенного Центром по контролю и профилактики заболеваний (CDC) среди вакцинированных медицинских работников США, одна доза вакцин от Pfizer или Moderna эффективна в предотвращении коронавируса на 80%. А курс из двукратной вакцинации повышает эффективность до 90%.

О результатах исследования сообщает CNBC.

Эффективность частичной иммунизации изучалась через две недели после введения первой дозы, в период с 14 декабря по 13 марта. Тогда было обследовано 3950 человек в шести штатах: медицинских работников, сотрудников служб быстрого реагирования и оперативных работников.

Федеральные представители здравоохранения из CDC пришли к выводу, что две дозы защищают лучше, чем одна: эффективность вакцины поднялась до 90% через две недели после введения второй дозы.

"Эти результаты показывают, что авторизованные вакцины против мРНК COVID-19 эффективны для предотвращения инфекции SARS-CoV-2 независимо от статуса симптомов, среди взрослых трудоспособного возраста в реальных условиях. Вакцинация от COVID-19 рекомендуется всем лицам, имеющим на это право", - говорится в выводах исследования.

Выводы CDC, вероятно, укрепят позицию экспертов в области здравоохранения и должностных лиц общественного здравоохранения, заявляющих, что США должны уделять приоритетное внимание введению только одной дозы вакцины, чтобы ускорить темпы вакцинации по всей стране.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии пенсионер умер после прививки от коронавируса вакциной Pfizer.

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