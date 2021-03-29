В Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск относительно обжалования ряда ограничений по доступу людей к донорству. Это ограничения ранее были установлены Министерством здравоохранения Украины.

С соответствующим иском в суд обратился житель Кривого Рога.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

В частности, истец просит суд признать незаконным и недействительным один из пунктов Порядка медицинского обследования доноров крови, перечня заболеваний, противопоказаний к донорству и форм рискового поведения, среди которых, помимо прочего, указаны гомосексуальные отношения. В частности, речь идет об обжаловании п. 1.3 Приложения 3 вышеупомянутого Порядка, утвержденного приказом Минздрава № 385 от 01.08.2005 г.

По мнению истца, обжалуемое положение является дискриминационным и не соответствует нормам национального законодательства и международного права.

В суде рассматривают вопрос открытия производства по административному делу.

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