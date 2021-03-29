В австрийском городе Грац группа неизвестных напала посреди белого дня на двух братьев из Украины 15 и 17 лет. Злоумышленники нанесли одному из них ножевое ранение, после чего скрылись.

Об этом сообщает австрийская газета Heute в понедельник, 29 марта.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта. Подростки пришли на встречу с неизвестным для продажи куртки, о чем предварительно договорились через соцсети.

Встретились они в пешеходном подземном переходе. Во время примерки куртки одним из братьев с двух сторон перехода к украинским подросткам подошли еще 4-5 неизвестных в масках. Один из них вытащил пистолет и стал угрожать 17-летнему парню, требуя отдать деньги и ценные предметы, а также принесенную одежду. Подросток из Украины начал сопротивляться, в результате чего завязалась драка. Один из злоумышленников достал нож и ударил им старшего брата в верхнюю часть тела. После этого нападавшие скрылись.

Украинского подростка с тяжелым ранением доставили в больницу Граца. Его младший брат получил незначительные травмы лица.

Полиция Граца открыла производство и проводит расследование по данному инциденту. Личности нападавших пока не установили.

Как сообщает посол Украины в Австрии Александр Щерба в социальной сети Facebook, посольство Украины поддерживает контакт с полицией.

"Почетный консул Украины в Граце выясняет ситуацию. Если кто-то знает координаты пострадавших и если они не возражают, чтобы дипломаты им помогли, поделитесь, пожалуйста, в личных сообщениях", - написал Щерба.

Напомним, в январе 2021 года похожая история произошла в Париже. Недалеко от Эйфелевой башни группа неизвестных, вооруженных арматурой и битами, избила 15-летнего подростка украинского происхождения. После полученных травм врачи ввели его в искусственную кому.

Только в начале марта подросток вышел из больницы, залечив тяжелые травмы. При этом парень еще находится в сложном психологическом состоянии.