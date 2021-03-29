Служивший в АТО и обвиненный итальянским судом в убийстве журналиста Виталий Маркив заявил, что сторона обвинения по его делу подала кассационную жалобу на оправдательное решение суда.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны."

Об обжаловании нацгвардеец сказал во время презентации исследования "Битва нарративов: дезинформация Кремля по делу Виталия Маркива в Италии".

"Влияние этого дела еще ощущается. И будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена ​​окончательная точка. Вообще такие вещи в голове не укладывались, что это действительно происходит со мной. Поэтому, безусловно, это оставило свой след. Знаю, что сторона обвинения обратилась уже в кассационный суд. Следовательно, эта история пока не закончена", - сказал Маркив на мероприятии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, за что Маркиву дали в Италии 24 года лишения свободы.

Мы также разбирались, почему суд в Италии отменил приговор атошнику за убийство журналиста.