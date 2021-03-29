В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 135 км от города Крейн на Барбадосе, на глубине 10 км. Данных о цунами пока нет.

Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Подземные толчки зафиксированы в понедельник, 29 марта, в 09:35 по киевскому времени. Информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало.

Как сообщала "Страна", в Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. Толчки ощутили на себе и жители Токио. В домах раскачивались люстры, а на улицах - фонарные столбы.

Напомним, что по мнению ученых, жители древних Помпей погибли через четверть часа после начала извержения вулкана Везувий.