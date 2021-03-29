Три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто. Аваков обнародовал свою декларацию
Министр внутренних дел Арсен Аваков, в прошлом году получил 700 тысяч гривен зарплаты (в то время как в 2019-м - более миллиона). При этом у него нет ни одного автомобиля.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого государственного реестра деклараций.
В декларации за 2020 год Аваков указал в своей собственности следующую недвижимость:
- квартиру общей площадью 657,90 м2 в Харькове стоимостью 965 798 грн, в которой может проживать его супруга Инна;
- квартиру общей площадью 55,40 м2 в Чугуеве Харьковской области;
- квартиру в Харькове общей площадью 70,90 м2.
Также, согласно документку, глава МВД вместе с супругой владеют земельным участком общей площадью 1200 м2 в Коробочкино Харьковской области. В декларации указано и аренду номера в гостинице "Киев" общей площадью 77,6 м2 самим министром.
Аваков также обладает коллекциями:
- частью сам, частью - вместе с супругой, тремя коллекциями монет общим количеством более 2,6 тыс. штук, одна из этих коллекций - в общей собственности с супругой;
- пятью иконами в общей собственности с супругой, одна из них принадлежит Инне Аваковой;
- тремя каминными часами;
- двумя коллекциями марок в общей собственности с супругой.
Также у главы Авакова имеется общей собственности с супругой:
- коллекция вин - около 750 бутылок;
- более десяти наборов мебели, преимущественно итальянского производства;
- коллекция бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток 19 - 20 веков, библиотека книг, печатных изданий, журналов 18 - 21 веков в количестве около 8220 экземпляров;
- коллекция холодного оружия 19 - 21 веков - девять единиц;
- коллекция виниловых пластинок 20 - 21 веков и т.д.
У главы МВД есть также имеет еще трое часов:
- Rolex Daytona,
- Vacheron Constantin,
- Jaeger LeCoultre,
- 2 мужские перстни и т.д.
В собственности Инны Аваковой указано:
- четыре шубы из меха соболя, норки, каракуля;
- три женские сумки известных брендов;
- ряд украшений из драгоценных камней и золота;
- пять бриллиантов - черного и белого цветов, женские часы и т.д.
При этом супруги Аваковы, согласно этому документу, не имеют автомобилей.
В то же время Инна Авакова также обладает 5 300 000 ценными бумагами номинальной стоимостью одна гривна за каждый в акционерном обществе "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Форсайт Инвест".
Министр также имеет 100% корпоративных прав юридического лица Avitalia s.r.l., главный офис которого зарегистрирован в Италии. Согласно декларации, эти корпоративные права он передал в управление.
В собственности Инны находится 29,17% корпоративных прав в ООО "Подстепное солнце", главный офис которого зарегистрирован в Украине.
Согласно декларации Авакова, его супруга Инна также является бенефициарным владельцем ООО "Подстепное солнце" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Форсайт Инвест".
Также Аваков задекларировал авторские права на книги "Ленин с нами?" (на украинском, русском, английском языках); "Зеленую тетрадь" (на украинском, русском, английском языках); а также на литературное письменное произведение публицистического характера "2014. Мгновения Харьковской весны".
За прошлый год глава МВД получил 692 287 грн зарплаты, а также - 123 151 грн процентов от ПАО "Державний ощадний банк України".
Его жена в прошлом году получила:
- 3 241 756 грн зарплаты по основному месту работы - в ПАО "Инвестор";
- 1137874 грн зарплаты, полученной по совместительству - в компании Avitalia s.r.l.,
- 218493 грн процентов от ПАО "Державний ощадний банк України",
- 11457 грн процентов от ПАО КБ АккордБанк.
Глава МВД также задекларировал за прошлый год 394 522 грн на банковском счете в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", 199506 долларов на банковском счете в ПАО "Державний ощадний банк України", 399 899 грн на банковском счете ПАО "Державний ощадний банк України" и на банковском счете в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate - 148111 евро. Также он имеет активов в драгоценных (банковских) металлах (золото в слитке) на сумму 200 000 грн.
Инна Авакова, согласно декларации, разместила в прошлом году 1260 евро на банковском счете в ПАО "Державний ощадний банк України", 161761 грн на банковском счете в ПАО "Державний ощадний банк України" , 136415 долларов на банковском счете в ПАО "Державний ощадний банк України" ; 53661 доллар на банковском счете в АО "Райффайзен Банк Аваль", а также 1497679 евро на банковском счете в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate.
Наличными министр, согласно документу, имеет:
- 6000 грн,
- 9400 долларов,
- 42 950 евро,
- 96 000 японских иен (JPY),
- 4000 фунтов стерлингов,
- 300 австралийских долларов.
Его супруга наличными имеет:
- 49 000 долларов,
- 8000 гривен,
- 10 000 евро,
- 15 790 фунтов стерлингов.
Также Аваков задекларировал расходы на услуги по организации перелета из Италии в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива на сумму 836 245 грн от 5 ноября прошлого года.
Ранее мы рассказывали, что Аваков заплатил личных 24 тысячи евро за самолет, чтобы привезти нацгвардейца Маркива в Украину.