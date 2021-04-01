Второй весенний месяц принесет хорошие новости, покупки, увлекательный досуг и путешествие. Будет время для здоровья, красоты и обязательно красивой стрижки.

Случатся и не очень хорошие дни, когда лучше занимать выжидательную позицию и не совершать активных действий. Ожидается борьба со своими страхами и победа над ними.

О том, что сулит нам Космос в апреле 2021 года - в самом подробном и точной лунном календаре по дням. Отдельно для читателей "Страны" - гороскоп на месяц для всех знаков Зодиака.

Лунный календарь на апрель 2021 года

Апрель начинается с уплывающей Луны под знаком Стрельца.

1 и 2 числа возможны непростые переговоры по работе. Людям, которые учатся, нужно будет больше время потратить, чтобы разобраться в предмете и правилах.

С 3 по 5 апреля включительно для достижения цели придется преодолеть препятствия. Они будут связаны со внутренними страхами. Сможете победить их - придете к финишу победителем.

В тот период не рекомендованы агрессивные косметические процедуры и стрижки волос. Зато лучше сделать акцент на спорте, правильном питании. Установите увлажнитель воздуха дома и на работе. Побольше гуляйте на свежем воздухе. Делайте себе ежедневно небольшой презент в виде вкусного угощения, новый книги или фильма, духов или обуви.

6 и 7 апреля в знаке Водолея пройдут напряженно, но конструктивно.

Генеральная уборка в квартире, уход за домашними животными и комнатными растениями пройдут успешно. Могут быть спонтанно организованы встречи, длительные беседы по телефону. В них лучше занимать созидательную позицию.

С 8 по 11 апреля лучше прожить без кардинальных изменений в жизни. Не пытайтесь выводить людей на чистую воду, не допускайте разговор о людях за их спиной, пресекайте такие попытки.

Дни отлично подойдут для ухода за кожей, волосами, ногтями.

12 апреля будет Новолуние в Овне. Первый лунный день лучше всего подходит для стрижки волос. Они будут расти быстро. Новый имидж понравится и вам, и окружающим. Приветствуется окрашивание волос, в том числе сложное.

В этот понедельник можно также отправиться к стоматологу. Особенно, если вы чувствуете, что некоторые зубы давно нуждаются в помощи доктора.

С 13 по 15 апреля - наиболее удачный период, чтобы начинать новые проекты, выступать со смелыми предложениями и презентациями. Совершайте рывок в эти дни, не откладывайте, Звезды будут на вашей стороне.

16 и 17 апреля уделите время здоровью, пойдите на профилактический осмотр к врачу. Дни максимально благоприятные, чтобы заниматься спортом на улице, в том числе бегать. Самое время и для того, чтобы начать соблюдать диету, бросать вредные привычки.

С 18 апреля смело отправляйтесь в дорогу. Вас ждут приятные встречи, душевные разговоры. Если поедете по делам, то можете не сомневаться в их успешности. Не откладывайте на потом и путешествия, даже если они будут в переделах вашего региона.

Помните, что дорога любит спокойствие. Поэтому никуда не торопитесь, соблюдайте все правила дорожного движения и будьте на позитивной волне.

25 и 26 апреля - лучшие дни для того, чтобы наладить отношения в семье. Это касается и интимной жизни. Луна в знаке Весов благоприятствует смелым экспериментам в сексе, которые дадут новый толчок отношениям.

27 апреля - Полнолуние. День будет пустым энергетическим, как будто время и пространство вязкие. Чтобы не попасть впросак, следите за часами, выезжайте заранее.

Новые дела не начинайте, а вот старые доделывайте старательно. Вечером порадует себя свежими фруктами, а перед сном - ванной с пеной и эфирными маслами, а потом вкусным чаем с медом.

С 28 апреля вновь начинаются напряженные дни. В этот период держите себя в руках. Если практикуете йогу, то непременно обратитесь к ней. Не рекомендованы тяжелая работа по дому и посещение парикмахерской.