Первые суда направились по разблокированной части Суэцкого канала, ранее перегороженной севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

Об этом свидетельствуют данные портала международной системы позиционирования судов (AIS) VesselFinder.

Как видно на портале, три гигантских контейнеровоза YM Wish, Maersk Esmeraldas и Ever Globe вошли в канал со стороны Большого Горького озера.

Еще 29 контейнеровозов ожидают открытия судоходства у входа в канал.

Три контейнеровоза обозначены желтыми стрелками

Между тем, как спрогнозировала датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, восстановление глобального рынка морских перевозок в связи с инцидентом в Суэцком канале может занять недели и даже месяцы.

"Даже когда канал будет вновь открыт, воздействие инцидента на глобальную логистику и перераспределение грузопотоков останется значительным. Блокировка уже вызвала ряд сбоев и задержек в глобальном судоходстве, на их устранение понадобятся недели, а возможно и месяцы", - отметили в компании.

Учитывая текущее количество судов, для полной ликвидации пробки из них в Суэцком канале может потребоваться шесть дней - или больше, поскольку на место прибывают новые корабли.

Ранее "Страна" сообщала, что некоторые логистические компании из-за инцидента в Суэцком канале направили свои суда в обход. Так, Maersk направил в обход через мыс Доброй Надежды 15 судов.

Также мы писали, что снятый с мели контейнеровоз Ever Given сейчас находится в Большом Горьком озере, расположенном между северной и южной частями канала.